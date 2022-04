Na študentski skupščini o problematiki študentskih domov in tujih študentih

Ljubljana, 13. aprila - V Društvu Iskra in kolektivu Študentska fronta so na skupščini pred šolskim ministrstvom opozorili na pereče težave študentov. Med drugim so izpostavili problematiko študentskih domov in zakona o tujcih, ki še naprej zaostruje pogoje za tuje študente. ŠOU v Ljubljani so pozvali k nadaljevanju seje glede uskladitve akta o ustanovitvi Radia Študent.