Podelili nagrade in priznanja za lesarski presežek leta

Ljubljana, 13. aprila - Uvodni dan tretjih Dnevov slovenskega lesarstva se je danes sklenil s podelitvijo treh nacionalnih nagrad in sedmih priznanj za lesarski presežek leta. Dobili so jih avtorji izdelkov, ki so sestavljeni pretežno iz lokalnega lesa in ustvarjajo nove tržne niše ter imajo velik potencial, da uspejo tudi v tujini.