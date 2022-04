STA soočenje: Večina proti političnemu kadrovanju in za bolj odločen boj proti korupciji

Ljubljana, 17. aprila - Stranke in kandidatne liste, ki se bodo na volitvah potegovale za vstop v DZ, se večinoma strinjajo, da je korupcija v Sloveniji problem in da bi bilo treba ukrepe za preganjanje koruptivnih praks še zaostriti. Enotne so si tudi v oceni, da je poseganje politike v kadrovanje nedopustno in obljubljajo, da bodo kadrovale le po načelu strokovnosti.