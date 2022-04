Zdravstvena obravnava otrok v Kranju se bo iz zabojnika preselila nazaj v zdravstveni dom

Kranj, 13. aprila - V Zdravstvenem domu Kranj bodo predvidoma do 25. aprila obravnavo otrok znova preselili iz zabojnika v zdravstveni dom. S toplim vremenom in višjimi temperaturami pričakujejo manj virusnih obolenj, ki so trenutno v velikem porastu. To je razlog, da otroke še vedno obravnavajo v zabojniku, kar pa je razburilo starše.