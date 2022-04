Štirje predsedniki ob obisku v Ukrajini obsodili vojne grozote

Kijev, 13. aprila - Predsedniki Poljske, Estonije, Litve in Latvije so danes obiskali območja v Ukrajini, ki so jih tekom ruske invazije pretresle vojne grozote. Litovski predsednik Gitanas Nauseda je ob obisku mesta Borodjanka blizu Kijeva dejal, da je kraj "prežet z bolečino in trpljenjem", poroča francoska tiskovna agencija AFP.