Volitve 2022: Predzadnji teden kampanje v porastu tudi plakatne zagate in afere

pripravila Lea Majcen

Ljubljana, 17. aprila - Teden dni pred volitvami je predvolilna kampanja v polnem razmahu. Dogajanje se ne stopnjuje le na terenu, ampak tudi z aferami in "umazano kampanjo". Od plakatnih vojn in strankarskih glasil, ki so vznemirila nekatere župane, do stanovanjskih afer, neplačanih hotelskih računov in borb za status parlamentarne stranke na RTVS.