Državni svetniki z zakonodajno iniciativo nad anomalijo pri izračunu pokojninske osnove

Ljubljana, 13. aprila - Državni svetniki so na seji podali zakonodajno iniciativo za spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanje za odpravo anomalije pri izračunu pokojninske osnove zavarovanca invalida, ki je v skladu s preostalo delazmožnostjo delal s krajšim delovnim časom, za preostanek do polnega delovnega časa pa prejemal delno nadomestilo.