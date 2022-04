Danes še zadnja izplačila dodatka zaradi visokih cen energentov

Ljubljana, 14. aprila - Za upokojenci in invalidi bodo danes solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine v višini 150 evrov prejeli še preostali upravičenci. To so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, upravičenci do otroškega dodatka, upravičenci do dodatka za veliko družino in rejniki.