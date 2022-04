Ministrstvo pred prazniki spodbuja k nakupovanju domačih živilih

Ljubljana, 13. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pred prazniki potrošnike spodbuja, da posegajo po pridelkih in živilih domačih proizvajalcev ter tudi na ta način ohranjajo slovensko podeželje in z njim povezana delovna mesta. "Hrana, ki je pridelana v lokalnem okolju, v naši bližini, je bolj kakovostna ter bolj sveža," izpostavlja.