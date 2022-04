V Portorožu junija evropsko srečanje HOG Rally

Portorož, 13. aprila - Portorož bo od 9. do 12. junija gostil 29. evropsko srečanje lastnikov in ljubiteljev znamke Harley Davidson HOG Rally. Organizatorji pričakujejo do 30.000 voznikov teh motociklov, vrhunec dogajanja pa bo parada po Luciji, Sečovljah, ob Dragonji, Kopru, Izoli in Portorožu, so sporočili iz Turističnega združenja Portorož.