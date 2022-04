Prioritete Nove Gorice so delovna mesta, stanovanja in okolje

Nova Gorica, 13. aprila - Prioritete Nove Gorice bodo delovna mesta, stanovanja in okolje, je razvidno iz osnutka Trajnostne urbane strategije razvoja mestne občine do leta 2030, ki je bil za podjetnike in gospodarstvenike predstavljen v novogoriškem Xcentru. Gre za strateški dokument mesta, s katerim načrtuje soodvisen gospodarski, družbeni, okoljski in kulturni razvoj.