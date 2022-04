Nujna pomoč na ljubljanski univerzi za ogrožene ukrajinske študente

Ljubljana, 13. aprila - Univerza v Ljubljani (UL) ukrajinskim študentom, ki so se znašli v hudi stiski, od začetka vojne v Ukrajini nudi vso podporo in pomoč. Doslej je univerza v okviru dobrodelne akcije Srčne UL nujno pomoč dodelila 13 ogroženim študentom. Na univerzi jim je omogočena tudi psihosocialna podpora in pravna pomoč, so danes sporočili z univerze.