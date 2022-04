V poplavah po rekordnem deževju v Južni Afriki umrlo več kot 250 ljudi

Durban, 13. aprila - V poplavah in plazovih, ki so se nad pristaniško mesto Durban in okoliška območja v Južni Afriki zgrnili po večdnevnem deževju, je doslej umrlo najmanj 250 ljudi, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile tamkajšnje oblasti. Šlo je za najmočnejše nalive na tem območju v več kot 60 letih.