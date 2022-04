SDS želi pomiriti občinske strasti zaradi volilnih plakatov

Ljubljana, 13. aprila - SDS se je odzvala na dopis Mestne občine Slovenj Gradec, ki je SDS opozorila, da so projekti, ki jih na plakatih in spletu oglašujejo v kampanji, financirani iz različnih virov. SDS bo slednje navedla ob spletnih objavah, za kar verjamejo, da bo pomirilo občinske strasti, ki so se po njihovi oceni vnele brez potrebe.