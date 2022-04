V Vodnikovi domačiji odprtje drugega dela razstave Zgodilo se je čisto blizu nas

Ljubljana, 14. aprila - V Galeriji Vodnikove domačije bodo nocoj odprli drugi del razstave Zgodilo se je čisto blizu nas, na kateri so v ospredju prostori, ki so pred tremi desetletji pregnancem, ki so se pred vojno v BiH zatekli v Slovenijo, ponudili prostor umetniškega ustvarjanja. Razstava bo na ogled do 5. junija.