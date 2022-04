Četrtkova stavka v Hisense Europe preklicana

Velenje, 13. aprila - Poslovodstvo Hisense Europe in sindikat Skei v Gorenju sta po intenzivnih pogovorih dosegla sporazum, zato je stavkovni odbor Skei stavko, napovedano za četrtek, preklical. Dogovorili so se o 1400 evrov regresa za letos ter o višini sredstev za koeficient osebnega prispevka zaposlenega (KOP), so danes sporočili iz Hisense Europe.