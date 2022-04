Podelili 82 medalj za hrabrost in požrtvovalnost, od tega 19 občanom

Ljubljana, 13. aprila - Za hrabro in požrtvovalno delo, pomoč ob reševanju življenj in prijetje storilcev kaznivih dejanj, s katerimi so izkazali pogum in požrtvovalnost, so 82 posameznikom, od tega 19 občanom, danes na Policijski akademiji v Tacnu podelili medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost, so sporočili z Generalne policijske uprave.