Po slovenskih šolah delavnice ozaveščanja o trgovini z ljudmi

Ljubljana, 16. aprila - Uslužbenci notranjega ministrstva v sklopu preventivnega delovanja izvajajo po Sloveniji delavnice ozaveščanja osnovnošolcev in srednješolcev o trgovini z ljudmi. Problematika je še toliko bolj izrazita v današnjem času, ko otroci zaradi sodobnega načina življenja in epidemije covida-19 veliko časa preživijo pred računalnikom in na spletu.