Nacionalni svet za spremembo volilnega sistema predsedniku Pahorju predstavil rešitve

Ljubljana, 13. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je sprejel predstavnike Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema. Pahorju so predstavili ključne razloge za nujne spremembe obstoječega volilnega sistema in predlog novega zakona o volitvah v DZ, ki so ga pripravili v svetu in temelji na kombiniranem volilnem sistemu.