V Cankovi ponoči razstrelili bankomat

Murska Sobota, 13. aprila - Za zdaj še neznani storilci so ponoči razstrelili bankomat v Cankovi in iz njega odnesli denar. Kot so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota, so bili o dogodku obveščeni malo po 3. uri, kriminalisti pa vse odtlej zbirajo obvestila. Koliko denarja so odnesli, še ne razkrivajo, policija pa za pomoč pri razjasnitvi dogodka prosi občane.