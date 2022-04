V prometni nesreči pri Šoštanju umrla 72-letna peška

Šoštanj, 13. aprila - V bližini pokopališča v Belih Vodah pri Šoštanju se je danes zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 72-letna peška. Po prvih podatkih je ženska stopila iz vozila, ko je bila za vozilom, je to zdrselo vzvratno in jo povozilo. Pri tem je dobila tako hude poškodbe, da je umrla na kraju nesreče, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.