Državni svet izglasoval veto na zakon o cestah

Ljubljana, 13. aprila - Državni svetniki so soglasno s 26 glasovi za izglasovali odložilni veto na novelo zakona o cestah, ki je razburjenje povzročila z novostmi na področju odvoza pokvarjenih vozil z avtocest in hitrih cest. Svetnik Igor Velov je izpostavil, da rešitev posega v sicer dobro urejeno področje in bi poslabšala prometno varnost.