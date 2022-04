Prevozniki in Dars za iskanje skupnih rešitev v zvezi s zakonom o cestah

Ljubljana, 13. aprila - Predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Slovenskega zavarovalnega združenja (GIZ) so se danes z vodstvom Darsa pogovarjali o nedavno sprejeti noveli zakona o cestah. Dogovorili so se o oblikovanju posebne delovne skupine, ki bo pripravila predlog pogojev za izvajanje avtovlek vozil.