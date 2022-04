Sviz stranke pred volitvami pozval k opredelitvi do njihovih stavkovnih zahtev

Ljubljana, 13. aprila - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je vse stranke in liste, ki bodo sodelovale na prihajajočih volitvah, povabil k opredelitvi do stavkovnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Zanimalo jih je tudi, ali bodo zahteve, če bodo sodelovali v prihodnji vladi, tudi uresničili.