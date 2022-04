V Anhovem opozorila glede namer Salonita za podvojitev sosežiga

Anhovo, 13. aprila - Civilna iniciativa Danes! ter društvo Eko Anhovo in dolina Soče sta danes opozorila, da naj bi družba Salonit Anhovo nameravala podvojiti letno količino sosežiga odpadkov s sedanjih 109.000 na 220.000 ton. Temu nasprotujejo, od političnih strank, županje in občinskih svetniških skupin pa zahtevajo, da se do tega vprašanja jasno opredelijo.