Varuh človekovih pravic poziva k dostojni komunikaciji v predvolilni kampanji

Ljubljana, 13. aprila - Varuh človekovih pravic Peter Svetina vse, vključene v kampanjo, poziva, da svojo privrženost ustavnim in demokratičnim vrednotam ter dostojnemu komuniciranju izkažejo v vseh javnih nastopih. Kot namreč opozarja, v zadnjem obdobju argumentirano kritiko in spoštljivo komunikacijo pogosto zamenjujejo sramotenje, zmerjanje, obračunavanje in linč.