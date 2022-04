V Svizu kritični do neplačila nadomestila plače vsem stavkajočim

Ljubljana, 13. aprila - Vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki so 9. marca stavkali, ob zadnji plači niso prejeli nadomestila za ta dan, ugotavljajo v Svizu. Ob tem so kritični tako do vlade in šolskega ministrstva, ki da sta zavajala, da za izplačilo plače na dan stavke ni podlage, kot do vodstev nekaterih zavodov, ki so se odločili slediti usmeritvam ministrstva.