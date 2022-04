Velikonočna statistika: Hren se je lani pisalo 1420 ljudi, vsak Slovenec leta 2020 pojedel 173 jajc

Ljubljana, 13. aprila - V času velike noči ljudje pogosteje posegajo po nekaterih živilih, med njimi so šunka, jajca, hren in potica. Statistični urad RS (Surs) je ob tej priložnosti pripravil nekaj zanimivih podatkov, med drugim, da je vsak Slovenec leta 2020 v povprečju pojedel 173 kokošjih jajc in da se je lani v Sloveniji Hren pisalo 1420 ljudi.