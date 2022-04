Štanjel, 13. aprila - V Štanjelu so danes odprli Muzej grad Štanjel in razstavo z naslovom Narava in človek. Muzej bo pomembno popestril turistično ponudbo kraja in Krasa. Muzej se razprostira na približno 400 kvadratnih metrih. Namenjen bo predvsem družinam in šolskim skupinam.