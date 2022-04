Gradbeništvo za nujno porazdelitev bremena visokih cen materialov

Portorož, 13. aprila - Panoga gradbeništva je v težavah zaradi visokih cen materialov. V nekaterih državah so se investitorji in naročniki že dogovorili o porazdelitvi bremen, v Sloveniji še ne. Do dogovora mora priti tudi pri projektih, ki so v teku, saj gradbinci izgub ne bodo mogli pokriti sami, je bilo slišati na forumu o javnih investicijah.