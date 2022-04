Kristjani po 40-dnevnem postu začenjajo velikonočno tridnevje

Ljubljana, 14. aprila - Za kristjane se danes končuje 40-dnevni post, ki so ga začeli s pepelnico, in začenja velikonočno tridnevje, ki bo vrhunec doseglo na samo veliko noč v nedeljo. Na veliki četrtek dopoldne škofje darujejo krizmene maše, pri večernih mašah pa duhovniki vernikom simbolično umijejo noge kot znak služenja in ponižnosti.