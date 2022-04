Predsedniki Poljske, Litve, Latvije in Estonije na poti v Kijev

Kijev, 13. aprila - Predsedniki Poljske in treh baltskih držav, Litve, Latvije in Estonije, so danes z vlakom odpotovali v Kijev, kjer naj bi se srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ter izkazali podporo in solidarnost z Ukrajino ob ruski invaziji, poročajo tuje tiskovne agencije.