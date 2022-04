V Ukrajini zaradi ruskih napadov danes brez humanitarnih koridorjev

Kijev, 13. aprila - Ukrajinske oblasti so sporočile, da zaradi blokad in kršitev premirja s strani ruske vojske danes ne bodo mogle odpreti humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov iz obleganih mest. Ruske sile kršijo pravila mednarodnega prava, zato so razmere nevarne, je sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.