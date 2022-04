Sodišče pritrdilo ugotovitvam KPK o nasprotju interesov ravenskega občinskega svetnika Škafarja

Ljubljana, 13. aprila - Upravno sodišče je zavrnilo tožbo občinskega svetnika Raven na Koroškem Milana Škafarja in pritrdilo ugotovitvam KPK, da je Škafar pri glasovanju za podelitev občinskih priznanj kršil določbe o izogibanju nasprotja interesov, ker je glasoval zase. S tem so ugotovitve postale pravnomočne, so sporočili iz KPK.