Projekt Filmska osnovna šola za večjo dostopnost filmskovzgojnih vsebin in njihovo ozaveščanje

Ljubljana, 13. aprila - Večletni projekt Filmska osnovna šola je s 113 strokovnimi usposabljanji strokovnih delavcev v osnovnih šolah in informacijskim spletiščem Šola filma, na katerem je registriranih 400 strokovnih delavcev, povečal dostopnost do filmskovzgojnih vsebin in o njih ozaveščala po vsej Sloveniji, predvsem zunaj večjih mestnih središč.