V Kočevju odprli park medgeneracijskega sodelovanja

Kočevje, 13. aprila - Na mestu, kjer je bil prej ob stavbi Društva upokojencev Kočevje travnik z nekaj igrali, je občina Kočevje skupaj z Ljudsko univerzo Kočevje in OŠ Ljubo Šercer uredila park sodelovanja, namenjen druženju in aktivnostim vseh generacij. Med drugim so uredili orodja, prilagojena starejšim in gibalno oviranim, ter orodja za razgibalni trening mladih.