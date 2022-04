Velenjska občina v začasno prometno ureditev Rudarske ceste

Velenje, 23. aprila - Velenjska občina namerava skupaj s partnerji v naslednjih letih prenoviti Rudarsko cesto v Velenju, zato bodo med 4. in 17. majem pilotno preizkusili začasno prometno ureditev. Tako bodo preverili, kaj se ob spremenjeni prometni ureditvi te ceste, ki je pomembna mestna prometnica, zgodi s prostorom in prometom, so sporočili z občine.