Snežne razmere v visokogorju

To je predvsem v strmih grapah, tam se lahko sproži manjši snežni plaz že pod manjšo obremenitvijo. Čez dan se bo zaradi vpliva sonca in otoplitve snežna odeja zlasti na prisojnih pobočjih hitro ojužila, možni bodo spontani snežni plazovi mokrega snega. Nevarnost proženja snežnih plazov se bo tudi pod 2000 metri prehodno povečala.

Sneg, ki je padel ob v zadnjem poslabšanju, se je v preteklih dveh dneh pričel hitreje preobražati. Zlasti v sredogorju se je ta že precej stalil. Na izrazitih prisojah je snega malo ali nič. V bolj senčnih predelih je nastala skorja, v izrazito osojnih legah visokogorja pa se najde še nekaj suhega in ponekod rahlega snega. Večinoma pa je snežna odeja zaradi vetra precej preoblikovana. Veliko je zametov, tako na severnih kot na južnih straneh grebenov in sedel.

Danes in v četrtek bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj plitvih kopastih oblakov. Veter bo šibak in spremenljive smeri. Zelo toplo bo. Danes bo sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 9, na 2500 metrih pa okoli 4 stopinje Celzija.

V četrtek bo še za kakšno stopinjo topleje. V petek dopoldne se bo oblačnost od severa povečala. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe, lahko tudi zagrmi. Meja sneženja bo visoko, nad 2200 metri. Popoldne bo zapihal šibak do zmeren severnik. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 7, na 2500 metrih okoli 0 stopinj Celzija.

Snežne razmere bodo do vključno petka pomladanske. Ponoči bo snežna odeja tudi zaradi suhega ozračja še vedno pomrznila, čez dan pa se bo zaradi vpliva sonca precej ojužila in tudi talila. Precejšnje razlike bodo med prisojnimi in osojnimi legami. Nevarnost snežnih plazov bo zjutraj in sprva dopoldne majhna, prve stopnje, sredi dneva in popoldne pa bo nad okoli 1800 metri zmerna, druge stopnje.