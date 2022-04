Vreme: Sončno in toplo

Ljubljana, 13. aprila - Danes bo sončno, predvsem popoldne bo pihal šibak veter južnih in vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno, ponekod bo pihal šibak veter južnih smeri. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V petek se bo od severa oblačnost povečala, popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo.

Vremenska slika: Nad delom srednje in vzhodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi južnih smeri suh in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno in čez dan precej toplo vreme.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.