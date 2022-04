V požaru na območju Litije umrl 68-letni moški

Litija, 13. aprila - Policiste so v torek, nekaj pred 18. uro, obvestili o požaru lesene barake-drvarnice na območju Litije, kjer so našli truplo 68-letnega moškega. Vzrok požara, v katerem je oseba umrla, še ni znan, po prvih podatkih pa smrt ni posledica kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.