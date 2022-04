Azijske borze v zelenem

Tokio, 13. aprila - Azijske borze so trgovalni dan končale z rastjo, in to kljub izgubam, ki so jih v torek zabeležile newyorške in evropske borze, po objavi najnovejših podatkov o inflaciji v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ta je marca na letni ravni dosegla 8,5 odstotka, je v torek objavilo ameriško ministrstvo za delo.