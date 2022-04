Blatter in Platini junija v Švici na zagovor zaradi suma goljufije

Lozana, 13. aprila - Nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Sepp Blatter in nekdanji prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa) Michel Platini sta od 8. do 22. junija vabljena na sodišče v Švici, kjer se bosta zagovarjala zaradi obtožb goljufije, so v torek poročale tuje tiskovne agencije.