Cankova, 13. aprila - V naselju Cankova so ponoči neznanci razstrelili bankomat. Policisti na kraju opravljajo ogled in zbirajo obvestila. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so v bližini opazili osebni avtomobil Ford Fiesta, srebrne barve, tujih registrskih številk.