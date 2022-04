Brooklyn uspešno skozi dodatne dvoboje za play off

New York, 13. aprila - Košarkarji Brooklyna so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za končnico lige NBA ugnali Cleveland s 115:108 in potrdili nastop v drugem delu. V slabih desetih minutah se je predstavil tudi Goran Dragić in za zmagovalce dosegel tri točke, dva skoka in tekmecem ukradel eno žogo.