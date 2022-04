Newyorška policija še vedno išče osumljenca za strelski napad na podzemni železnici

New York, 13. aprila - Newyorška policija še ni ujela osumljenca za strelski napad na podzemni železnici v Brooklynu, ki je v vagonu in na platformi izstrelil skupaj 33 strelov nato pa pobegnil, ko se mu je pištola zaskočila. Najmanj deset ljudi so ranile krogle, poškodovanih pa je bilo še najmanj 13 ljudi, smrtnih žrtev ni bilo.