Umrl legendarni komik in igralec Gilbert Gottfried

Los Angeles, 13. aprila - V 68. letu starosti je v torek v Los Angelesu umrl legendarni ameriški komik in igralec Gilbert Gottfried, ki je trpel za redko boleznijo mišic, zaradi katere mu je odpovedalo srce. Novico o smrti komika, ki je bil znan po raskavem glasu in surovih šalah, je sporočil njegov agent in prijatelj Glenn Scwartz.