FBI zaradi korupcije aretiral namestnika guvernerja New Yorka

New York, 12. aprila - FBI je danes aretiral demokratskega namestnika guvernerja ameriške zvezne države New York Briana Benjamina in ga obtožil korupcije pri pridobivanju sredstev za politično kampanjo. Benjamin je domnevno od nepremičninskega podjetja dobil denar za kampanjo, podjetju pa priskrbel 50.000 dolarjev javnih sredstev.