Podelili priznanja s področja kazenskih sankcij

Brdo pri Kranju, 12. aprila - Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je skupaj z generalnim direktorjem uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojanom Majcnom na slovesnosti na Brdu pri Kranju danes podelil priznanja s področja kazenskih sankcij. Priznanja so podelili za lansko in letošnje leto, so sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.