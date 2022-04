Na prvem televizijskem soočenju Janše in Goloba med drugim o spopadanju s podražitvami hrane in energentov

Ljubljana, 12. aprila - Prvaki strank SDS, Gibanje Svoboda, SD in NSi so danes na Kanalu A soočili svoja stališča. Med drugim o dvigu cen hrane in energentov. Prvak SDS Janez Janša je o tem dejal, da smo imeli marca več kot odstotno deflacijo zaradi nižjih cen elektrike. Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob pa meni, da podražitve mnogi že občutijo.