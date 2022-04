Na Dolenjskem okronali najboljše strelke in strelce

Novo mesto, 12. aprila - Strelska zveza Slovenije je na današnji prireditvi v hotelu Dolenj'c pri Novem mestu okronala najboljše tekmovalce in tekmovalke v letih 2020 in 2021. Laskavo priznanje v letu 2020 so osvojili Klavdija Jerovšek, Boštjan Maček in Jože Čeper, v letu 2021 Živa Dvoršak in Rajmond Debevec, v ekipni konkurenci pa SD Dušan Poženel iz Rečice pri Laškem.